Mauro Icardi, delantero del París-Saint Germain, despidió al guarura que se encargaba de la seguridad de su esposa, Wanda Nara, por una presunta infidelidad.

Diversos medios en Argentina indican que, la pareja de Mauro Icardi, Wanda Nara, habría sostenido una aventura con uno de los elementos de seguridad que se encargan de custodiarlos en sus viajes y salidas.

Agustin Longueira es el cuerpo de seguridad que fue despedido luego de que los rumores llegaran hasta los oídos del atacante argentino de 29 años de edad.

“Una sola noche me quedé en la casa, pero en otra habitación, que fue después de un evento, una fiesta privada que hizo ella. Fui al lugar con ellos y después a la casa” comentó Longueira en un audio difundido por la prensa argentina.

Wanda Nara responde ante rumores de una infidelidad a Mauro Icardi

Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, jugador de la Selección de futbol de Argentina, se pronunció ante los rumores que indican que fue infiel con uno de los guaruras que la custodiaban en una noche después de una fiesta.

La prensa argentina ha traído al matrimonio en el ojo del huracán al atacante del París-Saint Germain y la actriz argentina tras verse envueltos en un nuevo escándalo.

A través de una historia de Instagram, Wanda Nara comentó que no necesita aclarar ninguna situación, pues lo comentado por los medios en Argentina no es nada más ni nada menos que una mentira, aseguró que ella no es una mujer así.

Por su parte, Mauro Icardi aprovechó la ocasión para mostrar que la pareja se mantiene unida ante una nueva ola de rumores que los azota, luego de haber cruzado por problemas el año pasado por unos mensajes del futbolista argentino.

Mauro Icardi cenando con Wanda Nara luego de rumorarse que le fue infiel con su guarura. (Captura de Pantalla / Instagram)

