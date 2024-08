El debut de los mexicanos en taekwondo no resultó como se esperaba, Daniela Souza fue descalificada en octavos ante la tunecina Ikram Dhahri y con ello finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los ecos de la derrota no han cesado, pues la polémica estalló por la actuación de los jueces.

La mexicana Daniela Souza se unió a la lista de mexicanos eliminados en París 2024; sin embargo, su despedida estuvo rodeada de polémica por su descalificación ante la tunecina Ikram Dhahri en los octavos de final de taekwondo (-49 kg.).

Daniela Souza ganó el segundo episodio y empató el combate ante Ikram Dhahri, pero en el tercer asalto, los problemas llegaron para la mexicana.

Cuando parecía que Daniela Souza había ganado el tercer episodio, los jueces le dieron el triunfo a la tunecina y, en medio de un mar de quejas de la deportista y su entrenador, finalizó la participación de la taekwondoina mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Por qué descalificaron a Daniela Souza?

La eliminación de Daniela Souza en los octavos de final de taekwondo en París 2024 se debió a que la mexicana cometió cinco Gam-jeom, amonestaciones, durante el combate ante Ikram Dhahri.

Con tres amonestaciones, Daniela Souza se puso a la cabeza del combate en el tercer asalto, pero recibió una cuarta amonestación debido a que hizo desplazamientos laterales que significan rehuir al combate y cuando sólo restaba un segundo, salió del área lo que derivó en su quinta amonestación y por ende su descalificación.

Ikram Dhahri reportó que su contrincante tenía cinco amonestaciones y es por ello, que los jueces le dan el gane.

El problema y una de las quejas de Daniela Souza es que la jueza no se percató de que tenía cuatro amonestaciones, no se lo notificó y por ello, no entendía la decisión.

¿Qué dijo Daniel Souza sobre su descalificación en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Daniela Souza mostró su descontento con los jueces tras quedar eliminada en la ronda de octavos de final de de taekwondo (-49 kg.) en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante la tunecina Ikram Dhahri.

“Estoy desconcertada, perdí por amonestaciones, lo cual no me fue muy claro, porque por lo general cuando cometes cuatro amonestaciones la juez te lo señala y eran los últimos segundos”, señaló Daniela Souza en entrevista con Claro Sports.

“Di lo mejor de mí, me preparé muy bien, no tengo nada que reprochar a la preparación; así es el deporte y hoy me toca aprender y salir adelante”, puntualizó la mexicana.