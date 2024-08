La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, ya le respondió a Ana Gabriela Guevara, quien recientemente criticó el desempeño de los atletas mexicanos en París 2024.

Pese a que la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha sido constantemente criticada por la disminución de becas para los atletas, la excorredora declaró que México llevaba “menos cuatro medallas” en estos Juegos Olímpicos.

Esto debido a que en algunas disciplinas en las que se tenía presupuestada una medalla para la delegación azteca, los atletas se quedaron en la orilla.

Sin embargo, dichas declaraciones no pasaron por desapercibidas por la titular del COM, por lo que María José Alcalá aprovechó la medalla que consiguieron Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera para responderle

COM vs CONADE: María José Alcalá responde a Ana Gabriela Guevara por sus críticas a los atletas mexicanos en París 2024

En diversos espacios, María José Alcalá le contestó a Ana Gabriela Guevara por la declaración en la que enumeró las medallas que la delegación mexicana “perdió” en París 2024 y aseguró que la titular de la CONADE “no puede perder lo que no construyó…”.

“No puedes decir que perdiste medallas cuando no las has construido, cuando no le diste a los atletas los que ellos necesitaban…” fueron las palabras de la titular del COM contra Ana Guevara.

Además, aseguró que no se le puede recriminar a atletas como Alan Cleland (Surf) y Alexa Moreno (Gimnasia) por su desempeño mostrado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Qué atletas mexicanos tienen posibilidades de medalla en París 2024?

De acuerdo a la revista norteamericana especializada en deporte, Sports Illustrated, México conseguiría 6 medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hasta el momento la delegación azteca suma 3 medallas: el bronce obtenido por el equipo femenil de tiro con arco y dos platas, una en clavados sincronizado desde el trampolín de tres metros gracias a Juan Celaya y a Osmar Olvera y la presea obtenida por Prisca Awiti en judo.

La mayoría de las disciplinas en las que la revista pronosticó que México podría ganar alguna medalla todavía no se disputan, ya que pronosticaron que:

Alejandra Valencia en tiro con arco individual

Osmar Olvera en clavados individuales

Carlos Sansores y Daniela Souza en taekwondo

Marco Alonso en Boxeo

Y Emiliano Hernández en pentatlón moderno

Serían los atletas mexicanos que tienen grandes posibilidades de subirse al podio en estos Juegos Olímpicos.