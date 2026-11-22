Querétaro vs Necaxa chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los Rayos en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Querétaro 0-2 Necaxa es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Querétaro 0-2 Necaxa.
Querétaro vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Necaxa, en la Jornada 17 de la Liga MX.
Querétaro
- Portero: José Santiago Hernández
- Defensas: Bayron Duarte, Lucas Abascia, Diego Antonio Reyes y Daniel Parra
- Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Mateo Coronel y Jean Unjanque
- Delantero: Alí Ávila
Necaxa
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Raúl Martínez Ruiz, Alexis Francisco Peña, Agustín Oliveros y Cristian Calderón
- Mediocampistas: Kevin Facundo Gutiérrez, Danny Leyva y Lorenzo Faravelli
- Delanteros: Ricardo Saúl Monreal, Tomás Badaloni y Javier Ruiz
Querétaro vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Querétaro vs Necaxa. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Necaxa
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One