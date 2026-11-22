Querétaro vs Necaxa chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los Rayos en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Querétaro 0-2 Necaxa es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Querétaro 0-2 Necaxa.

Querétaro vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Necaxa, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Querétaro

Portero: José Santiago Hernández

Defensas: Bayron Duarte, Lucas Abascia, Diego Antonio Reyes y Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Mateo Coronel y Jean Unjanque

Delantero: Alí Ávila

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Raúl Martínez Ruiz, Alexis Francisco Peña, Agustín Oliveros y Cristian Calderón

Mediocampistas: Kevin Facundo Gutiérrez, Danny Leyva y Lorenzo Faravelli

Delanteros: Ricardo Saúl Monreal, Tomás Badaloni y Javier Ruiz

Querétaro vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Querétaro vs Necaxa. Domingo 22 de noviembre a las 19 horas por Fox One.