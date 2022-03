Protección Civil de Querétaro anunció la cancelación del concierto de Ricky Martin que estaba previsto para este viernes por no cumplir con las condiciones de seguridad para realizar el espectáculo.

“No reune las condiciones necesarias por cuanto ve a Protección Civil para la apertura e inicio del espectáculo. Por tal motivo, se exhorta a la ciudadanía tomar las debidas previsiones”, se lee.

Hasta el momento no se ha dicho más pero resulta curioso, que las medidas de seguridad sean mayores y en el Estadio Corregidora se hayan presentado hechos fatales y las autoridades no hayan supervisado que se contara con lo necesario para el encuentro.

El gran perdedor, fue el cantante, pues ahora están a la espera de una posible reanudación aunque no se sabe cuándo sucederá.

Querétaro FC vs Atlas FC: Violencia en La Corregidora

Los hechos que tuvieron en La Corregidora han marcado un antes y un después en el futbol mexicano, pues la violencia manchó el balón.

Aunque las autoridades dijeron que no hubo fallecidos, muchas personas fueron trasladadas al hospital para que fueran atendidas, tras resultar heridas.

Hace unos días se anunció que el último aficionado fue dado de alta y por ahora todos los aistentes ya se encuentran a salvo tras la tragedia.

Querétaro: Regidor asegura que no hubo muertos

El Regidor de Querétaro, José Luis Aguilera aseguró que no hay muertos después de lo sucedido en La Corregidora.

“Yo soy testigo de ello, no hubo muertos. Una persona en el hospital me dijo: ‘que bueno que me desmayé porque pensaban que estaba muerto”, mencionó en entrevista con SDP Deportes.

El regidor, José Luis Aguilera mencionó que las barras habían preparado todo para ese momento, pues las imágenes son muy claras.

“Decían que estaba preparado y coordinado, pues claro, ya lo tenían preparado las barras..hay fotos y videos donde la gente de seguridad privada golpea a un aficionado. La liga no tiene un control de seguridad”, dijo.