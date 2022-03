El Regidor de Querétaro, José Luis Aguilera asegura que no hay muertos después de lo sucedido en La Corregidora.

“Yo soy testigo de ello, no hubo muertos. Una persona en el hospital me dijo: ‘que bueno que me desmayé porque pensaban que estaba muerto”, mencionó.

José Luis Aguilera comentó en entrevista con Gerardo Velázquez de León que presentaron una iniciativa años atrás para frenar la violencia en los recintos deportivos, a fin de que se convierta en delito.

Asimismo, agregó que la violencia no es algo nuevo, pues en los partidos de Querétaro FC ya había habido agresiones.

El regidor comentó que las barras no se pueden desaparecer y la Liga MX no ha tenido un plan estratégico de seguridad.

Querétaro FC vs Atlas FC: ¿El enfrentamiento estaba preparado?

El regidor, José Luis Aguilera mencionó que las barras habían preparado todo para ese momento, pues las imágenes son muy claras.

“Decían que estaba preparado y coordinado, pues claro, ya lo tenían preparado las barras..hay fotos y videos donde la gente de seguridad privada golpea a un aficionado. La liga no tiene un control de seguridad”, dijo.

Además, aseguró que el gobierno intervenía en las barras, pues les proporcionaban autobúses para ir a los partidos y dejó claro que las personas están identificadas.

“Son grupo que van a perjudicar un espectáculo deportivo, no creo que se hayan puesto de acuerdo con la directiva en hacer todo eso para que terminaran por vetar un estadio. Pueden ser grupos de presión”.

Querétaro FC vs Atlas FC: ¿Crimen organizado o barras?

Aguilera dejó claro que el crímen organizado no estaba involucrado , solo se trataba de un enfrentamientos entre los grupos.

“Todo había sido organizado, un tema de barra contra barra, fue un tema personal que se había venido calentando entre estos grupos, es barra contra barra”

“Si estaba organizado por las barras pero no alcanza a llegar el otro tema del crímen organizado”, mencionó.

“Hay imágenes que incluso, yo consultándo con médicos forenses, ellos me decían que es como poner en verguenza al enemigo. Fue muy planeado y la barra quería destrozar todo el estadio. Ha sido gracias a las redes sociales que han identificado a la gente, para que se hagan responsables”.