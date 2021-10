México.- Paola Rojas opina sobre supuesta hija de Zague, la cual vive en Colombia.

Fue en una entrevista retomada por Sale el Sol, donde Paola Rojas habló sobre la supuesta hija de Zague, quien fuera su esposo por varios años.

Según Paola Rojas, “sería irresponsable” hablar de un tema que no conoce como es el caso de la supuesta hija no reconocida de Zague, otrora jugador de equipos como Club América.

Además, la conductora aseveró que su vida se acomodó luego de su rompimiento con el analista de TV Azteca.

“Sería hasta irresponsable hablar de algo que no conozco en detalle y por eso no opino al respecto (...) La verdad es que no se ha modificado mi vida en absoluto; lo que tenía que acomodarse ya se acomodó como me parece ha sido conveniente para todos”

Paola Rojas. Periodista