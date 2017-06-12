Corea del Sur.- El futbol ha demostrado en diversos episodios de la historia ser un instrumento de unión entre las naciones, por ello el nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, lanzó la propuesta de coorganizar una Copa del Mundo con Corea del Norte y otros países, cabe señalar que las geografías citadas no llevan una buena relación diplomática desde 1953, cuando un armisticio terminó con el conflicto bélico librado en dicha demarcación.

Incluso el mandatario ya compartió la idea con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien visitó la Casa Azul, residencia presidencial de aquel país, la cual tendría como propósito principal devolver la paz en la zona.

“Si las naciones vecinas del noreste de Asia, incluidas Corea del Sur y del Norte, pueden organizar la Copa del Mundo, pienso que esto contribuiría a la paz entre ambas y en la región”, se lee en un comunicado de la oficina del dirigente.

También China y Japón presentarían candidaturas individuales en aras de ser sede de la justa mundialista; sin embargo, todos estos planes podrían venirse abajo, ya que en 2030 la Copa del Mundo se llevaría a cabo en Uruguay y Argentina, toda vez que los charrúas organizaron la primera contienda de esta índole en 1930, y el hecho de que 100 años después se realice en el cono sur sería sumamente simbólico.

Con información de López Dóriga Digital.