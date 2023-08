Un momento bastante inusual se dio en la final del Mundial Femenil, pues el Presidente de la Federación Española le dio un beso en la boca a la campeona española, Jennifer Hermoso.

Y es que, Luis Rubiales, Presidente de la Federación Española se encontraba en los festejos por el título del Mundial, cuando tomó a Jennifer Hermoso de la cara y le dio un beso en la boca.

Sin duda algua, la acción de Luis Rubiales causó revuelo en lo fans y expertos dejando miles de reacciones alrededor del mundo, incluso hubo indignación por parte de muchos usuarios en redes.

“Rubiales señaló a las futbolistas que renunciaron pidiendo mejoras, está denunciado por una orgía con la tarjeta de la RFEF, se llevó comisión de Arabia Saudí donde se vulneran derechos de mujeres. Hoy hace esto en la celebración de las campeonas del mundo”, se lee,

No obstante, Jennifer Hermoso transmitió un video en vivo en el vestidor y rompió el silencio sobre esa eufórica celebración.

Jennifer Hermoso rompe el silencio sobre el beso

Por su parte, la jugadora de Pachuca Femenil, Jennifer Hermoso en el live que hizo dijo que en relidad el beso no le había gustado.

“Eh, pero no me ha gustado eh. Pero qué hago yo?”, dijo en tono de broma y siguió con la celebración con el resto de sus compañeras.

Por su parte, Luis Rubiales, Presidente de la Federación Española no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si solo se trato de la euforia de la situación o cuál fue la razón por la cual la besó en medio de la celebración.

Jennifer Hermoso elogia a la Liga MX Femenil

Por su parte, Jennifer Hermoso se dijo muy contenta de estar en la Liga MX Femenil, aseguró que está en uno de sus mejores momentos y está contenta de estar en México.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, aseguró.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok