Jennifer Hermoso, futbolista del CF Pachuca y finalista del Mundial Femenil 2023 con la Selección de España, habló previo al partido por el campeonato sobre cómo México le cambió la vida.

Jennifer Hermoso no pudo evitar deshacerse en elogios de nuestro país, tras contar en entrevista para Marca todo acerca de su incursión en la Liga MX Femenil hace un año.

La ex FC Barcelona y figura del balompié femenil español, se dijo haber sido consiente del reto que implicaba llegar a un nuevo destino, pero jamás pensó todo lo beneficioso que resultaría aceptar el reto.

“Era consciente de que me iba del mejor equipo del mundo para jugar al otro lado del charco... pero, cosas del fútbol, me he descubierto a mí misma, he crecido mucho y he disfrutado de cosas que antes no disfrutaba”, explicó.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, finalizó.

Jennifer Hermoso habla previo a la gran final del Mundial Femenil 2023

Jennifer Hermoso habló previo a la gran final del Mundial Femenil 2023, que disputará la Selección de España y la Selección de Inglaterra, en búsqueda de su primer campeonato.

La delantera del CF Pachuca Femenil y figura de ‘La Furia Roja’, mostró el gran ánimo que existe en las filas de la oncena española de cara al partido definitorio.

“Estamos en la final de un Mundial y hemos hecho algo histórico. Algo así lo había soñado antes, no sé si de la misma manera, pero no cambiaría nada”, comentó.

“Es que lo que estamos viviendo es algo muy fuerte, para mí no hay nada más importante que pueda conseguir que ganar un Mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse”, concluyó.

Mundial Femenil 2023: Datos de la final entre la Selección de España y la Selección de Inglaterra

Final Mundial Femenil 2023

Selección de España vs Selección de Inglaterra

Domingo 20 de agosto a las 04:00 hrs.

A través de Vix+

