La Selección de España fue la ganadora del Mundial Femenil luego de una acalorada final contra Inglaterra.

El Mundial Femenil llegó a su fin luego de regalar increíbles sorpresas a lo largo del certamen, pero España fue el absoluto ganador tras vencer a Inglaterra por la mínima diferencia.

Las españolas consiguieron su primer título de un Mundial Femenino gracias a una anotación de Olga Carmona al minuto 29 del encuentro.

Alrededor de 76 mil espectadores se dieron cita para ver la culminación de la justa mundialista femenil que vio a España coronarse en la gran final contra un rival que no tuvo capacidad de reacción y no pudo hacer mucho.

Jennifer Hermoso, Alba Redondo, Salma Paralluelo, Tere Abelleira, Mariona Caldentey, Alexia Putellas y Olga Carmona fueron las jugadoras que intentaron concretar varias oportunidades y una sola les bastó para coronarse campeonas.

Jennifer Hermoso. (Abbie Parr / AP)

Jennifer Hermoso elogia a la Liga MX Femenil

La actual campeona del mundo y jugadora de la Liga MX Femenil, Jennifer Hermoso elogió al futbol mexicano y aseguró que se encuentra en uno de sus mejores momentos gracias a la decisión que tomó de venir a jugar a México.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, dijo.

Incluso, previo a la final, Jenni Hermoso calificó la final del Mundial Femenil como el partido más importante de toda su vida.

“Es que lo que estamos viviendo es algo muy fuerte, para mí no hay nada más importante que pueda conseguir que ganar un Mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse”,añadió.

Jennifer Hermoso rompe en llando tras ganar el Mundial femenil

Jennifer Hermoso es la única representante del futbol mexicano que logró llegar a instancias finales del Mundial Femenil.

Es por eso que rompió en llanto tras ser campeona y dijo entre lágrimas: “Somos campeonas del puto mundo”, algo que conmovió a los fans.

