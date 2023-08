La panameña Marta Cox ha hecho de los golazos su marca de presentación. Hizo uno de gran calidad en el Mundial Femenil 2023, y recreó su hazaña este viernes en la Liga MX Femenil.

Marta Cox, quien juega en la Liga MX con el FC Pachuca, volvió a atrapar las miradas gracias a otro golazo e tiro libre ante el Club Tigres.

El FC Pachuca femenil perdió 4-2 ante el poderoso Club Tigres Femenil, pero el golazo de Marta Cox se robó la tarde en el Estadio Universitario, casa de las felinas.

¡¡¡G⚽LAZ⚽!!!



Así como los que ella sabe hacer. 🔝

Señor gol de Marta Cox. 😎



🤯 Hablemos de su potencia y dirección en los disparo…#VamosPorEllas👊🏼 pic.twitter.com/WMnwmyGo0V — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 13, 2023

Marta Cox le da vida a las Tuzas con un golazo

La panameña Marta Cox fue titular en la Jornada 5 del Apertura 2023, y demostró otra vez su talento con golazo de tiro libre que venció a la portera rival.

Es cierto que el juego ya era complicado para las Tuzas del Cf Pachuca femenil, ya que iban perdiendo 3-1 cuando se dio el tiro libre a favor de las visitantes.

Se jugaba el minuto 57 cuando Marta Cox anotó otro golazo que puso en la pelea a su equipo, aunque al final no les alcanzó.

Hace unos días, Marta Cox marcó un golazo de antología en el Mundial Femenil 2023, con el que su nombre fue conocido en todo el mundo.

La ‘10′ de Panamá dejó sin posibilidades a la portera de Francia Pauline Peyraud-Magnin, luego de que el balón se anidó en el ángulo superior derecho.

Tras anotar ese golazo, Marta Cox rompió en llanto, y a pesar de la eliminación dejaron una gran imagen del avance del futbol panameño en la categoría femenil.

Los golazos de Marta Cox tienen una dedicatoria especial

La madre de Marta Cox murió poco antes de la clasificación de Panamá al Mundial Femenil 2023, así que sus golazos tienen una dedicatoria especial.

“Pensé en mi madre porque era el logro que ella quería. Espiritualmente sé que lo vio de igual forma, siento que su amor ha estado presente para mí, su respaldo aún lo siento”, dijo Marta Cox en una entrevista a FIFA.

Marta Cox recordó que tuvo un proceso difícil, ya que durante la eliminatoria mundialista, su mamá tenía dos semanas de fallecida. “No me da tristeza, pero sí me golpea”.

La realidad es que ser jugadora profesional es un logro que goza la panameña, y espera que en su país mejoren las cosas para el futbol femenil.

“No puedo decir que yo no vivo de esto, pero no se facilita tanto estando en Panamá, porque no hay un salario profesional. Mis compañeras en Panamá pueden cobrar, pero ni el salario mínimo”.

