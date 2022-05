Pavel Pardo arremete contra Javier Aguirre; me quitó dos Mundiales, acusa en entrevista.

El ex futbolista Pavel Pardo se sinceró en una entrevista y recordó las dos veces que Javier Aguirre, como técnico de la Selección Mexicana, lo dejó fuera de Copas Mundiales de Futbol de la FIFA.

“Rumbo al Mundial del 2022 vivimos momentos difíciles con Enrique Meza como DT, llega Javier Aguirre y lo primero que dijo es que se iban a ir las vacas sagradas”, mencionó en charla con el Pedro Antonio Flores.

En ese momento, dijo Pavel: “Lo tomé mal porque no supe qué pasó o qué fue lo que dejé de hacer, me dejó fuera del Mundial”.

Pavel Pardo se perdió el campeonato del 2002 en Corea - Japón y también el del 2010, cuando el Vasco volvió a tomar a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Sudáfrica.

Pavel Pardo no se lo ha reclamado a Javier Aguirre

Pavel Pardo reconoció que este tema no se lo ha reclamado o mencionado a Javier Aguirre.

Pese a que ya van varias ocasiones en que se encuentran estos dos personajes del futbol mexicano, no ha tocado con el ahora entrenador del Real Club Deportivo Mallorca.

“Nunca lo he platicado con Javier y coincidimos ya en varios eventos, pero de ese tema jamás lo hemos tratado”, dijo el apodado Bebé y que fue clave en el título de la Bundesliga de Alemania con el VfB Stuttgart en el 2007.

Y entonces volvió a recordar que ni en Corea - Japón 2002 y Sudáfrica 2010 no fue llamado por el Vasco: “Lo curioso es que las dos veces que Aguirre dirigió a la Selección Mexicana a mí me borró”.

Pavel Pardo (Mexsport)

La oportunidad para Pavel Pardo volvió de la mano de Ricardo Antonio La Volpe

El Bigotón tuvo a Pavel como pieza fundamental en el esquema de la admirada Selección Mexicana del 2006, justo en Alemania.

“No me llevó en 2002 y salgo campeón con América. Me molestó, pero nunca dije nada contra él. Eso me motivó para proponerme estar sí o sí en el siguiente Mundial. Yo tuve vacaciones aquel diciembre y me iba a entrenar diario”, finalizó el mexicano.