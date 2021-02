El conjunto de Palmeiras cayó en penales ante el Al-Ahly y terminó en el cuarto puesto del Mundial de Clubes, consumando un terrible fracaso.

Vaya fracaso el que consumó el Palmeiras en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021, pues después de perder en las semifinales ante los Tigres de la UANL, ahora no pudo hacerse ni con el tercer lugar tras caer ante el Al-Ahly en penales.

Después de 90 minutos en los que Palmeiras no logró marcar gol ante un cuadro del Al-Ahly que mostró un gran orden defensivo, el partido se tuvo que definir en la tanda de penaltis, donde el conjunto egipcio falló menos para llevarse el tercer lugar.

Palmeiras, tercer equipo más caro del Mundial de Clubes

El fracaso del Palmeiras se magnifica no solo al ser el campeón del equipo Libertadores, sino también al ser la segunda plantilla más cara de este Mundial de Clubes.

De acuerdo al sitio Transfermarkt, el cuadro brasileño tiene un valor de 115.91 millones de dólares (2 mil 300 millones de pesos), casi el doble que Tigres que vale 72.1 millones de dólares (mil 485 millones de pesos).

Por su parte, el Al-Ahly, equipo egipcio que terminó en el tercer lugar en esta edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA tiene una plantilla con un valor de 30.5 millones de dólares (598 millones de pesos).

Al-Ahly AFP

Palmeiras se despide del Mundial de Clubes sin victorias y sin goles

No cabe duda de que el Palmeiras consumó uno de los peores fracasos para un equipo campeón de la Copa Libertadores en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Y es que no sólo no logró ganar ninguno de sus dos partidos, sino que, peor aún, no consiguió siquiera anotar un gol, haciendo que su participación en el certamen sea un rotundo fracaso.

Hasta antes de este jueves, la peor actuación de un equipo de la Conmebol fue en 2016, cuando el Atlético Nacional (Colombia) goleó 3-0 al Kashima Antlers (Japón).