Paco Gabriel de Anda dice que Sebastián Córdova “no le pide nada a Pedri”, en pleno programa de Futbol Picante.

Cabe recordar, que hace unos días en el partido contra Club Toluca, Sebastián Córdova pudo anotar y contribuyó al triunfo de Club Tigres.

Eso bastó para que Francisco Miguel de Anda lo comparara con el jugador del FC Barcelona, Pedri. Y es que hizo la comparación con los goles fuera del área que tienen ambos jugadores.

Y como Sebastián Córdova tiene más que el jugador blaugrana, eso bastó para que mencionara que el jugador felino “no le pide nada a Pedri”.

CÓRDOVA MEJOR QUE PEDRI



En México existen periodistas deportivos que aseguran que el mexicano es mejor que el español.



Y eso que Córdova apenas lleva 1 gol este torneo, si llevara 4 ya me lo estarían comparando con Mbappe. pic.twitter.com/TRCywtmaTS — Josh Mendoza (@JoshimarMM) April 19, 2022

Paco Gabriel de Anda y las críticas en su contra

Tras la polémica comparación de Córdova con Pedri, Paco Miguel de Anda recibió muchas críticas en su contra.

“Lo más ridículo de “comparar” a Córdova con Pedri no es hablar de sus respectivos niveles, el mayor error está en no identificar el perfil de jugador que es uno y otro. Es que no se parecen en nada. De ser ‘armador’ de juego a ser un ‘llegador’, pues hay mucha diferencia”, escribió Pepe del Bosque.

“Es una blasfemia futbolística, Pedri es top 10 del mundo hoy, fue MVP de la Eurocopa pasada, juega en la segunda mejor liga del planeta, es titular indiscutible del Barcelona y de una potencia como España, el tipo es un crack. Córdova es banca en la Liga MX”, escribió el periodista Juan Pablo Fernández.

Es una blasfemia futbolística, Pedri es top 10 del mundo hoy, fue MVP de la Eurocopa pasada, juega en la segunda mejor liga del planeta, es titular indiscutible del Barcelona y de una potencia como España, el tipo es un crack. Córdova es banca en la Liga MX. Abrazo querido Pepe. — Juan Pablo Fernández (@JuanPabloFdz) April 19, 2022

Sebastián Córdova en Club Tigres

Sebastián Córdova ha tenido poca participación con Club Tigres y no había tenido oportunidad de anotar un gol con los felinos, hasta la jornada 14.

Y es que el jugador no se había reencontrado con las redes desde 2021, cuando militaba en el Club América y jugaron contra Atlas FC.

Tuvieron que pasar 244 días para que el ex americanista volviera a anotar, aunque ahora con su nueva escuadra.