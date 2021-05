Sigue la guerra de declaraciones entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya. El último en hablar fue el pugilista estadounidense, quien respondió a las críticas que el tapatío hizo hace un par de semanas en una entrevista.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, donde Óscar de la Hoya fue cuestionado sobre las palabras de Canelo, a lo que dio a entender que el mexicano se ha mostrado como un desagradecido, pues no le da ningún crédito por lo que hizo por su carrera.

“Canelo lo hizo excelente con Saunders. Si habló mal de mí, la verdad está bien. Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me de nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo”

Óscar de la Hoya