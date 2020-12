De la Hoya quiere regresar al ring el próximo año y piensa en enfrentar al Canelo, aunque tiene a otro rival como prioridad.

La relación entre Oscar de la Hoya y Saúl 'Canelo' Álvarez no terminó de la mejor manera después de romper su vínculo hace unas semanas, pero podrían verse pronto arriba de un ring , pues el estadounidense quiere volver a pelear y el mexicano podría ser uno de los rivales.

En palabras para 'Fight Hub TV', De la Hoya fue cuestionado sobre si uno de sus posibles rivales sería el Canelo Álvarez; no obstante, el 'Golden Boy' descartó al mexicano, pues prefiere al único boxeador que ha vencido a Álvarez, Floyd Mayweather Jr.

"Siempre me he enorgullecido de luchar contra los mejores, y ¿por qué perseguir al segundo mejor? ¿Por qué no perseguir al tipo que lo derrotó? ¿Por qué no perseguir a (Floyd) Mayweather, por ejemplo, en una pelea de venganza? Eso es algo muy intrigante. Veremos cómo me siento, y luego lo tomaremos de allí" Oscar de la Hoya

De la Hoya no descartó pelear con Canelo; no obstante, prefiere enfrentar al 'Money' para intentar sacarse la espinita de la derrota que le propinó en 2007.

Mayweather le ganó a Oscar de la Hoya

Oscar de la Hoya reconoció que se quedó con una espina clavada en su carrera con Mayweather, quien le propinó una dolorosa derrota en 2007, quitándole el título.

"Cualquier pelea que hayas perdido o que estuvo cerca de ser ganada, siempre es una espina que se queda clavada"