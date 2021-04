Canelo Álvarez aseguró que Chávez no ganó lo que él ha ganado, que De la Hoya sólo piensa en tomar y que a Mayweather lo noquearía.

Saúl 'Canelo' Álvarez no se caracteriza por hablar mucho o de manera muy profunda con los medios de comunicación; sin embargo, ahora lo hizo y habló de todo y con todo de otras figuras del boxeo.

Canelo habló sobre Julio César Chávez, con quien regularmente lo comparan; de Óscar de la Hoya, su expromotor; y de Floyd Mayweather, el único rival que lo ha vencido.

Canelo Álvarez: Julio César Chávez no ganó lo que yo he ganado

Fue durante una extensa entrevista con Graham Bensinger, donde Canelo habló sobre muchos temas, incluyendo su lado más personal.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Julio César Chávez, quien hace varios años aseguró que Canelo era un "monstruo de la publicidad", señaló que el 'César' jamás ganó lo que él ha ganado.

"La gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez... él nunca ganó lo que yo estoy ganando, respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho" Canelo Álvarez

Óscar de la Hoya sólo piensa en tomar: Canelo Álvarez

Canelo también tuvo palabras para Óscar de la Hoya, su expromotor en Golden Boy Promotions. El pugilista mexicano aseguró que él siempre le fue leal, pero no recibió el mismo trato, pues señaló que el estadounidense sólo veía por sus propios intereses.

"Siempre fui muy leal con Golden Boy Promotions, pero él no hace nada en Golden Boy. Se la pasa preocupado por tomar y andar en otras cosas (...) Los que están en esa empresa solo ven por su beneficio, no por los peleadores y Oscar de la Hoya no conoce de lealtad" Canelo Álvarez

Canelo asegura que noquearía a Floyd Mayweather

Saúl Álvarez tiene sólo una mancha en su historial como boxeador, su derrota ante Floyd Mayweather, quien no se ha cansado de hablar de los "fácil" que fue ganarle al pugilista mexicano.

Al respecto, Canelo señaló que si ambos se volvieran a enfrentar en su mejor momento, no habría duda de que le ganaría y por nocaut.

"No tiene nada que hacer conmigo. Si los dos estamos en nuestro momento, él no tiene nada que hacer conmigo, seguro lo noqueo. Ahora hará una pelea de exhibición (contra el youtuber Logan Paul), sólo es para hacer dinero, algo estúpido"

Canelo Álvarez

A Golovkin le quería cortarle la cabeza, asegura Canelo

Saúl 'Canelo' Álvarez también habló sobre sus peleas ante Gennady Golovkin y el coraje que le tomó cuando el kazajo aseguró que el mexicano se dopaba para mejorar su rendimiento.