Novak Djokovic vence a Kyrgios y se proclama campeón en Wimbledon; gana su Grand Slam número 21 y consigue su séptimo torneo en Inglaterra.

El tenista serbio, Nvak Djokovic venció (4-6, 6-3, 6-4 y 7-6) a Kyrgios en la gran final de Wimbledon y ahora se encuentra solo un Grand Slam abajo de Rafael Nadal, quien es el máximo ganador.

Novak Djokovic se ha recuperado luego de la polémica por no quererse vacunar contra el Covid-19 y ahora sigue cosechando títulos.

Cabe recordar, que el serbio también confesó que padecía una enfermedad que lo afectaba en los partidos y es algo relacionado con el metabolismo.

“Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero sólo duré dos juegos, el resto no fue agradable de ver. Lo siento por que la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido”, dijo.

Rafael Nadal en Wimbledon

El máximo ganador de Gran Slams, Rafael Nadal abandonó Wimbledon en las semifinales por una lesión en el abdomen.

“No puedo seguir jugando, no ahora. Espero que estas próximas semanas me permitan descansar y recuperarme, mi idea es estar en Montreal. Espero poder seguir entrenando para continuar con el calendario que tengo en mente”, dijo.

Wimbledon: No pudo haber enfrentamiento entre Djokovic y Nadal

Y es que, después de mucho pensarlo e intentar continuar, Rafael Nadal tomó la difícil decisión de abandonar Wimbledon, pues no podía ganar partidos con la molestia que sentía en el abdomen.

“He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar”, aseguró.

En ese sentido, Novak Djokovic logró la hazaña este domingo contra Kyrgios.

