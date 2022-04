Novak Djokovic enciende las alarmas al confesar que padece enfermedad que afecta su rendimiento en los partidos.

Y es que, tras perder la final del torneo de Belgrado frente a Andy Rublev, el tenista serbio dijo algo que dejó ver en conferencia de prensa que ha presentado problemas de salud.

“Gané el tie-break, pedí un tiempo médico, quería luchar en el tercer set pero sólo duré dos juegos, el resto no fue agradable de ver. Lo siento por que la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido”, dijo.

El tenista aclaró que no se trata de alguna secuela de Covid-19 sino es algo relacionado con el metabolismo: “No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”.

El tenista se dijo preocupado por no sentirse bien y dijo que no es la primera vez que le pasa.

Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”.

Novak Djokovic (MARTIN BUREAU / AFP)

Novak Djokovic y la polémica en el Abierto de Australia

Novak Djokovic se mantuvo en el ojo del huracán por su negativa a recibir la vacuna contra el Covid-19 pero seguir dentro del Abierto de Australia.

El país estableció reglas específicas para que los atletas asistieran a la competencia y entre ellas se encontraba el tener la dosis contra la enfermedad.

No obstante, la negativa del serbio se fue demasiado lejos pues todo se convirtió en una batalla legal entre el tenista y el gobierno que fue llevada a los tribunales, donde finalmente fue deportado a su país.

Novak Djokovic y sus recientes derrotas

Novak Djokovic no atraviesa por su mejor momento, pues es la tercera derrota que acumula en el 2022.

La primera fue contra Davidovich en Montecarlo, Veseley en Dubai y ahora contra Rublev.