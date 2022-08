El serbio, Novak Djokovic, sigue firme en su postura de no vacunarse contra el Covid-19, pero también pierde oportunidades de seguir agrandando su legado en el mundo del tenis.

Este jueves confirmó que no participará en el US Open ( 23 de agosto - 12 de septiembre) y así lo confirmó vía redes sociales: “Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias por sus mensajes de amor y apoyo”.

“¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, concluyó el ganador de 21 títulos de Grand Slam.

El centro de salud de los Estados Unidos sigue sin modificar los protocolos de entrada al país, en los que se sigue exigiendo a los extranjeros la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, por tal motivo ‘Nole’ no puede ingresar a suelo americano.

