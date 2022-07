André-Pierre Gignac está siendo víctima de señalamientos violentos por parte de los aficionados de la Liga MX, quienes lo llaman “criminal” por no vacunarse contra el Covid-19.

La Liga MX lanzó una publicación a través de sus redes sociales para dar su postura ante la situación que involucra a André-Pierre Gignac y su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus.

Sin embargo, los seguidores no reaccionaron bien, pues el francés no podrá participar en el Juego de Estrellas de la MLS, ya que no cuenta con vacuna,

Este hecho que causó comentarios negativos contra el atacante del Club Tigres en redes sociales, donde circula un texto que se ha reproducido en numerosas ocasiones.

“NO autorizo que el Criminal ‘André-Pierre Gignac’ siga fomentando las nuevas variantes del Corona virus, por tanto EXIJO que no vuelva a jugar un solo minuto en la Liga MX”, dice el mensaje.

André-Pierre Gignac y Novak Djokovic: Atletas que no pueden entrar a Estados Unidos por no estar vacunados

Luego de que se diera a conocer que André-Pierre Gignac no se encuentra vacunado en contra del Coronavirus, el futbolista francés del Club Tigres no estará disponible para jugar el Juego de Estrellas de la MLS con la Liga MX.

El caso de Gignac es muy similar a lo que pasa con Novak Djokovic; el tenista serbio de 35 años de edad tampoco está vacunado, por ello, su participación en el US Open corre peligro.

Ambos deportistas han declarado que su decisión es una cuestión de creencias, pero en ningún momento han negado la existencia del virus como algunos otros.

La Liga MX deberá buscar una alternativa a la baja de André del equipo que representará al balompié mexicano en el partido a celebrarse el próximo mes de agosto.

André-Pierre Gignac (Roberto Echeagaray / Roberto Echeagaray)

Juego de Estrellas de la MLS: ¿Cuándo y en dónde es el partido?

Juego de Estrellas MLS vs Liga MX | Miércoles 10 de agosto | Minnesota

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok