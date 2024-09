David Faitelson, periodista deportivo de TUDN, criticó fuertemente a Chivas por los malos resultados que tuvo en su visita a la capital del país.

Pese a que Chivas no mostró un mal desempeño frente a América y Cruz Azul, no pudieron ni siquiera rescatar un punto de seis posibles, por lo que David Faitelson explotó contra el conjunto rojiblanco.

Además, el polémico comunicador deportivo criticó el nivel de los futbolistas mexicanos, ya que aseguró que, el jugador nacional se ha vuelto casi inexistente debido a que ahora los clubes pueden echar mano de más extranjeros.

David Faitelson explota contra Chivas: “Chicharito ha sido un fiasco”

En la edición más reciente del programa Faitelson Sin Censura, el periodista David Faitelson criticó con todo a Chivas, ya que aunque han jugado bien sus últimos partidos, no les ha alcanzado para ganar partidos.

“Jugar bien al futbol a veces no alcanza, a Chivas no le alcanza, no le alcanza para ganar partidos y no le alcanza por ende para el protagonismo que su historia reclama como club…”, fueron las palabras de David Faitelson en su programa de TUDN.

"Jugar bien al futbol A VECES NO ALCANZA. A CHIVAS NO LE ALCANZA", @DavidFaitelson_ sin censura🫢🫣😳#FaitelsonSinCensura

🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/kZZY47l4hP — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 24, 2024

Además, el periodista aseguró que el Rebaño Sagrado se equivocó al contratar a Chicharito Hernández como una solución para sus problemas en ofensiva, pues se la ha pasado la mayor parte del tiempo lesionado.

También mencionó que las pocas veces que Javier Hernández ha podido estar en el terreno de juego no ha dado lo que la directiva rojiblanca esperaba de él cuando lo contrataron.

Chivas suma siete derrotas consecutivas frente a los grandes de la Liga MX

Pese a que Chivas no tuvo un mal rendimiento en sus más recientes enfrentamientos al Estadio Ciudad de los Deportes, no pudo rescatar ni un empate frente a Cruz Azul y América.

Tras los dos descalabros sufridos ante celestes y azulcremas, el Rebaño Sagrado sumó su séptima derrota en sus últimos 7 juegos de visita en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, el conjunto tapatío no ha podido ni siquiera marcar en sus últimas visitas a la capital y le han encajado 13 anotaciones entre Pumas, Cruz Azul y América.