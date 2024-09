David Faitelson se ha enganchado con el Canelo Álvarez, a quien acusó hace unos meses de vetarlo de sus peleas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El problema es que, según el Canelo, él no vetó de ninguna manera a David Faitelson a pesar de que no se lleva bien con el periodista de TUDN.

Por ello es que David Faitelson se dio a la tarea de investigar quien o quienes son los autores intelectuales de vetarlo de las peleas del Canelo Álvarez.

Tras el veto de David Faitelson para la pelea del Canelo vs Berlanga, el periodista de TUDN afirmó que es TV Azteca “la empresa en la que trabajó 21 años” la que lo tiene vetado.

David Faitelson denuncia veto de TV Azteca para las peleas del Canelo

David Faitelson decidió desenmascarar a Rodolfo Vargas de TV Azteca, como el autor intelectual de vetarlo de las peleas del Canelo Álvarez:

“Otra vez se me negó la acreditación para la pelea del Canelo en Estados Unidos, según sé el Canelo no fue quien me veto, pero no hizo nada para evitarlo, según mi investigación, TV Azteca, donde trabajé 21 años, fue quien me vetó, exactamente fue Rodolfo Vargas”…

“Escúchame bien Rodolfo Vargas, no eres un periodista, eres un publirrelacionista del Canelo, ¿Esa es la forma de competir? ¿Vetarme para callar la libertad de expresión? Estoy seguro que Ricardo Salinas no avala tu comportamiento”: David Faitelson.

El periodista de TUDN sigue atacando a diestra y siniestra a quien no comparta sus ideales periodísticos, ahora se ha ganado de enemigo a Rodolfo Vargas de TV Azteca.

¿Quién es Rodolfo Vargas de TV Azteca?

Rodolfo Vargas es un comentarista deportivo de TV Azteca que es el encargado principal de llevar las peleas del Canelo Álvarez, siendo él, el Jefe de Prensa de la categoría de box en la televisora de Ricardo Salinas.

Rodolfo Vargas conocido también como ‘El Jefe Vargas’, es el encargado de llevar las peleas del Canelo Álvarez con la prensa debido a que TV Azteca tiene un acuerdo firmado con el tapatío y Vargas es el encargado de acreditar a los medios de comunicación.