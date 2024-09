Chivas se encuentra dolido después del resultado que se dio en el Clásico Nacional, pero seguramente la peor noticia es que pierde a un jugador por un mes.

Este es un futbolista que se encontraba en un gran momento y que sacaba de muchos aprietos a Chivas, precisamente esto se evidenció cuando se enfrentaron al América.

Recordemos que las Águilas ganaron uno por cero, cuando parecía que el Rebaño al fin se llevaría la victoria por el momento que vivían. No fue así, e incluso puede que le haya dado un levantón anímico a su mayor rival.

Sin embargo, la afición se puede sacar el mal sabor de boca, o no, cuando se enfrente este 18 de septiembre al León, por la doble jornada de la Liga MX.

Chivas pierde a uno de sus referentes en ofensiva por un mes

Cuando estaba a punto de empezar el partido entre América vs Chivas, Cade Cowell se cayó del 11 inicial por un lesión, se creía que no era para tanto, pero no es así.

Según Omar Villareal, se puede asegurar que Cade Cowell estará 4 semanas de baja. Aunque no se conoce la lesión y la gravedad de la misma.

El Vaquero estaba viviendo un gran momento, era uno de los jugadores más influyentes del equipo. Tan solo veamos: tiene 3 goles y dos asistencias en 6 partidos.

Cade Cowell con Chivas (Victor Posadas / MEXSPORT)

Chicharito Hernández regresa a las convocatorias de Chivas

De entre tantas malas noticias, una buena para Chivas: Chicharito Hernández vuelve a ser convocado y por primera vez en este Apertura 2024 es elegible para Fernando Gago.

Como ya vimos, Chivas se va a enfrentar al León en esta jornada doble de Liga MX, así que Chicharito por lo menos estará en la banca, otra cosa es que lo elijan para entrar.

Javier Hernández no juega con el Rebaño desde el 20 de julio del 2024 en un partido de la Leagues Cup. A partir de ahí ha sumado una serie de lesiones que no lo han dejado participar en la Liga MX.