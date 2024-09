La muerte de André Marín ha afectado a todo el mundo deportivo y hasta se generó una polémica pelea entre los periodistas David Faitelson y José Ramón Fernández.

El periodista José Ramón Fernández dijo algo sobre la muerte de André Marín, quien murió en la madrugada del 16 de septiembre, y David Faitelson reaccionó muy molesto en sus redes sociales.

André Marín fue uno de los periodistas deportivos más destacados que dejó una gran huella en el futbol donde hizo muchas amistades y tras su muerte, José Ramón Fernández fue de los primeros en despedirse de él.

“Me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos años maravillosos de trabajo y periodismo de alto nivel. Me duele, y mucho, saber que sufrió tanto, nadie merece pasar por lo que él pasó”, expresó José Ramón Fernández.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre la muerte de André Marín?

José Ramón Fernández habló en diario Récord sobre la muerte de André Marín y comentó algo que molestó a David Faitelson, quien dijo que no diría nada por el momento por respeto a su memoria.

En el programa “Los Informantes” de diario Récord le preguntaron a José Ramón Fernández que qué opinaba de que André Marín trabajara en Televisa y él respondió que se aprovecharon de su enfermedad.

“El último año alguien se aprovechó de su enfermedad, me dolió mucho. No lo veía bien del todo y me di cuenta porque usaba una mascarilla para protegerse, él tenía que haber descansado”, platicó José Ramón Fernández.

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…”, publicó David Faitelson en su cuenta de X sobre lo que dijo José Ramón Fernández.

Presidente de la FIFA lamenta la muerte de André Marín

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias en redes sociales por la muerte del periodista deportivo, André Marín y reconoció sus logros en el ámbito deportivo.

“Lamento profundamente el fallecimiento de André Marín Puig. Su pasión por el fútbol y dedicación a su oficio lo llevaron a ser una de las caras más respetadas del periodismo deportivo en México y en todo el mundo”, declaró Gianni Infantino.

“Su presencia, especialmente en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que coorganizará su querido México, se extrañará profundamente. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas y amigos. Que en paz descanse”, agregó.