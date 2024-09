Álvaro Morales lo hizo de nuevo. Tras la dolorosa derrota de Club Chivas frente a Cruz Azul, el polémico comentarista no dejó pasar la oportunidad de hacer de las suyas.

Como es costumbre, Álvaro Morales se lanzó con todo, esta vez usando el tropiezo del Club Chivas como combustible para sus afilados comentarios en redes sociales.

La derrota ante Cruz Azul, que dejó al Rebaño en una posición incómoda y fue el escenario perfecto para que el panelista de ESPN hiciera gala de su ingenio y comenzara a hilar su narrativa burlona.

¿Qué dijo Álvaro Morales tras la derrota de Chivas frente a Cruz Azul?

Álvaro Morales no se guardó nada tras la amarga derrota de Club Chivas frente a Cruz Azul y aprovechó su plataforma en X para lanzar algunas críticas y burlas contundentes.

En su estilo característico, Álvaro Morales dejó claro que no ve posibilidades de éxito para el Rebaño. Según él, “Chivas no tiene nada para competir ni ganar. Que no los engañe Amaury”.

Post de Álvaro Morales

No solo se detuvo en el análisis general del equipo; también apuntó a un jugador en particular. Morales cuestionó el rendimiento de Piojo Alvarado, un nombre que ha estado en la conversación por su supuesta capacidad para cambiar el rumbo del equipo: “Perdón, ¿ya anotó el Piojo y dio tres asistencias, esta noche contra Cruz Azul?”, comentó.

Su crítica se extendió al entorno que rodea a Chivas, sugiriendo que hay un intento de maquillar la situación con argumentos poco sólidos. “Porque así es como lo quieren vender los que según saben, pero desconocen o carecen de bases para analizar el talento”, agregó.

Post de Álvaro Morales

La reacción de los seguidores ha sido variada. Algunos están de acuerdo con su análisis y creen que es hora de que el equipo reconozca sus falencias, mientras que otros lo ven como una falta de respeto hacia la institución.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Chivas?

Club Chivas tiene una nueva cita con su afición el sábado 28 de septiembre del 2024, cuando reciban a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. Sin duda, Álvaro Morales estará muy atento a lo que suceda en este duelo.

Después de sus recientes críticas al Club Chivas, Álvaro Morales no se guardará ni una palabra si las cosas no salen bien para el equipo de Guadalajara.