Napoli de Chucky Lozano cae dramáticamente contra el Inter de Milán

Napoli de Chucky Lozano cae dramáticamente en los últimos minutos contra el Inter de Milán; el mexicano jugó como titular la mayor parte del encuentro.

El delantero mexicano permaneció en el terreno de juego por 75 minutos, sin embargo no logró encontrar los espacios y se fue sin anotar gol.

Sin embargo, Napoli tuvo un desempeño destacado en los primeros minutos, por lo que rápidamente se puso en ventaja con un gol de Zielinski el 1-0 al minuto 17.

Inter de Milán jugó como local y vino de menos a más, se emparejaron al minuto 25, luego de que el silbante decretó la pena máxima a su favor. Desde los 11 pasos, Calhanoglu puso el 1-1.

Los dirigidos por Luciano Spalletti perdieron fuerza y el Inter de Milán se impuso con autoridad. Ivan Perisic puso el segundo al 44′, asimismo, Lautaro Martínez llegó a poner el tercero en el 61.

No obstante, Napoli intentó recuperar, aunque no fue suficiente. Dries Mertens llegó a cambiar el marcador y finalizaron con un 3-2 a favor del cuadro de Milán.

Las críticas no se hicieron esperar, aún más para Chucky Lozano quien hace poco expresó su deseo de ir a un equipo “más grande”.

En ese sentido, el periodista David Faitelson le recomendó seguir firme con dicho objetivo, más sabiendo que está en el radar del Inter de Milán.

“Pues, tenía razón “El Chucky”. Debe apurarse, para tratar de un jugar en un club mejor que el Nápoles…”, escribió Faitelson a través de su cuenta de Twitter.

Chucky Lozan o llegó al Napoli en 2019, a petición de Ancelotti , aunque su primera temporada fue bastante complicada al no poder sumar minutos. No obstante las cosas han cambiado y ahora es indiscutible en la plantilla de Luciano Spalletti.

El hecho de que el mexicano haya mencionado que deseaba ir a un equipo “más grande”, fue tomado como una falta de respeto para la prensa italiana y tundieron al mexicano.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”

Chucky Lozano