Mónica Vergara se dice culpable de la derrota del Tri femenil: “Soy la responsable del resultado”, dijo la estratega.

La estratega de la Selección Mexicana Femenil, Mónica Vergara asumió su responsabilidad sobre la derrota contra la Selección de Jamaica.

“Soy la responsable de este resultado, la crítica la recibo y les agradezco porque me hacen crecer y para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras, de este partido asumo la responsabilidad”, dijo.

Y es que, de manera sorpresiva el Tri cayó 1-0 en el Estadio Universitario y se complicó el pase directo al Mundial 2023.

Con este resultado, el Tri se ubicó en la tercera posición del Grupo A sin unidades , mientras que Jamaica es segundo lugar con tres puntos.

Estados Unidos se ubica en el primer sitio con tres unidades también, luego de golear (3-0) a la Selección de Haití.

Mónica Vergara asegura que pelearán con todo en los próximos partidos y la derrota fue un gran aprendizaje.

“Desafortunadamente, hoy no fue nuestro mejor partido, los primeros partidos son complicados, lo que le acabo de decir de las jugadoras es que no podemos regalar los primeros 20 minutos, me quedo con el aprendizaje que ha tenido el equipo”, dijo.

Por otro lado, dijo que las jugadoras pelearán a muerte en los próximos encuentros.

“Es un tropiezo en el camino, van a pelear a muerte sus partidos”, agregó.

🎙️🇲🇽 "Esto no acaba aquí. Si tirase la toalla, no jugaría fútbol" - Kenti Robles de @miseleccionfem al terminar el partido frente a Jamaica. #CWC pic.twitter.com/4WAdah4RUB — Concacaf W (@ConcacafW) July 5, 2022

Kenti Robles sobre la derrota

Kenti Robles, jugadora del Real Madrid también lamentó la derrota per aseguró que no es momento de tirar la toalla, pues aún tienen partidos por delante.

“Les preguntaré a mis compañeras que quien quiera tirar la toalla, que la tire, pero este grupo sé que no lo va a hacer. Seguimos más unidas, seguimos creyendo en nosotras mismas”, agregó.