Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil aseguró que su equipo no fallará en la búsqueda del pase al Mundial y Juegos Olímpicos, como lo hizo la Sub 20 Varonil.

La Selección Mexicana Femenil iniciará su participación en el Campeonato W de la Concacaf, jugando contra Jamaica, y Mónica Vergara afirmó que este equipo no fallará como el que fue dirigido por Luis Pérez.

La selección Varonil Sub 20 fracaso en su intento de clasificar al Mundial de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024 , al caer en serie de penaltis ante Guatemala en los cuartos de final del Campeonato de la Concacaf.

“Ese resultado fue un golpe duro para nuestro futbol, pero este es un proceso nuevo”, dijo la entrenadora.

La Femenil busca uno de los cuatro lugares a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelandia 202 3; además de dos boletos al torneo de futbol de los Olímpicos del 2024.

“No quiero traer nada que no corresponda a nosotras. Hemos trabajado muy fuerte, hemos vivido todos esos momentos duros que sirven para encarar este torneo y poder dar nuestra mejor versión”, mencionó Vergara en rueda de prensa.

Mónica Vergara no se compara con Luis Pérez

Mónica Vergara, seleccionadora femenil mexicana, mencionó que su equipo no fracasará como lo hizo el equipo Sub 20, durigido por Luis Pérez, quien no logró la clasificación al Mundial varonil ni a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La directora técnica no quiere comparara a su equipo con el Sub 20: “No dejaré que nada de eso se meta por ninguna grietita para nosotros. Estas 23 guerreras no desaprovecharán esta gran oportunidad”.

Luis Pérez (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Contra quién compite la Selección Mexicana Femenil?

La Selección Mexicana Femenil que busca la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de la FIFA y a los Juegos Olímpicos de París, iniciará este lunes su participación en el Campeonato W de la Concacaf.

El equipo de Mónica Vergara está en el grupo A, que comparte con Estados Unidos, Haití y Jamaica.

El primer juego del equipo femenil, será en contra de Jamaica, y Vergara afirma que no habrá exceso de confianza: “No vamos a subestimar a ningún rival en este proceso. Cada partido se va a jugar a muerte, todos buscamos clasificar al Mundial y los Juegos Olímpicos”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok