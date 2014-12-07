Marco Antonio Palacios mejor conocido en el mundo del futbol como “Pikolín” se convirtió en nuevo refuerzo de Monarcas Morelia, el futbolista surgido en Pumas se convierte en la primer contratación de la escuadra michoacana de cara al Clausura 2015.

A través su cuenta de Twitter, Morelia anunció el fichaje de Palacios: “Marco Antonio ‘Pikolín’ Palacios es nuevo refuerzo de Monarca; el defensa se integrará en próximos días a pretemporada”.

Marco Antonio “Pikolín” Palacios es nuevo refuerzo #Monarca; el defensa se integrará en próximos días a pretemporada pic.twitter.com/MjA0bvbaD4