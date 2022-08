La MLS ya estaría harta del pobre nivel de la Liga MX y la poca resistencia que esta le opone, por lo que buscaría un nuevo rival para el próximo Juego de Estrellas.

La Liga MX tendría los días contados como ‘antagonista’ del Juego de Estrellas de la MLS, pues al haber sido derrotada por segunda ocasión, el balompié de Estados Unidos ya no vería interesante enfrentar nuevamente al futbol mexicano .

Tras el encuentro del pasado miércoles 10 de agosto, Don Garber, Comisionado de la Major League Soccer , declaró que no está en sus planes concretar un tercer enfrentamiento con el colectivo de futbolistas de la liga mexicana.

“ No estoy seguro de que necesitemos esto para el siguiente Juego de Estrellas . Ya veremos como va esto cuando D. C. United sea el anfitrión, pero no estoy muy seguro de que suceda” confesó Garber.

Aunque ha resultado un buen negocio para ambas competencias disputar un partido con sus mejores futbolistas, la Liga MX no ha podido estar a la altura de las exigencias de los equipos representativos de la MLS.

Carlos Vela (ROBIN ALAM / MEXSPORT)

Liga MX evidencia momento del futbol mexicano con nueva derrota ante la MLS

La Liga MX evidenció el momento que atraviesa el futbol mexicano tras cosechar una nueva derrota ante la MLS en el Juego de Estrellas de la MLS el pasado miércoles 10 de agosto.

El futbol de Estados Unidos ha ido a la alza en su nivel de juego, mismo que se ha reflejado en los últimos resultados cuando han enfrentado al balompié mexicano en distintas categorías.

Ejemplo de ello, el par de finales que perdió la Selección Mexicana frente a la Selección de Estados Unidos, el fracaso del Club Pumas en contra del Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la Concacaf y ni que decir de las eliminaciones en divisiones inferiores.

Mikel Arriola deberá trabajar arduamente para que la Liga MX regrese a los planos estelares, aquellos que dotaron alguna vez a nuestro país con el mote de “El Gigante de Concacaf”.

Equipo Liga MX vs MLS (Robin Alam / MEXSPORT)

Liga MX: Actividad del Apertura 2022 del día martes

Mazatlán FC vs Querétaro FC | Martes 16 de agosto a las 19:00 hrs. | Estadio de futbol El Kraken

Atlas FC vs FC Juárez | Martes 16 de agosto a las 19:00 hrs. | Estadio Jalisco

Club Puebla vs Club Necaxa | Martes 16 de agosto a las 21:05 hrs. | Estadio Cuauhtémoc

