Mike Tyson y Jake Paul pelearían en Las Vegas por millonaria cantidad, ambos ya habrían llegado a un acuerdo para que se concrete.

Recientemente, ambos peleadores se reunieron para hablar sobre sus próximos encuentros y de acuerdo con el diario The Sun acordaron pelear.

Los agentes de ambos ya estarían afinando los detalles para el combate que se llevará a cabo por una cantidad de poco más de 1000 millones de pesos.

Asimismo, la pelea será de exhibición por lo que se tendrían acordados de 6-8 rounds con una duración de 3 minutos cada uno.

Mike Tyson salió del retiro hace un año y ya prepara un combate contra el peleador de UFC Conor McGregor.

Por su parte, el Youtuber ha sostenido varios combates en los que ha salido victorioso, pero este podria ser un reto importante para Jake Paul.

Jake Paul (@JakePaul)

Jake Paul y Julio César Chávez Jr.

Mucho se había hablado de un posible combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. pues ambos se han hecho de palabras antes y podría ser un gran espectáculo.

Hace unas semanas, el hijo de la leyenda lanzó un fuerte mensaje hacia el yotutuber asegurando que tenpia miedo y por eso no quería enfrentarlo.

“El miedo no anda en burro. Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear, Jake Paul, me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones. No me interesa pelear con alguien que no sabe de box”, dijo Chávez Jr.

Jake Paul debutó como amateur en 2018 contra el hermano de KSI

Jake Paul y las consecuencias del boxeo en su salud

El youtuber, Jake Paul confesó que en una etapa de su vida practicaba futbol americano y eso le trajo consecuencias en su salud debido a los golpes que sufría en el cráneo.

Jake Paul sufrió contuciones cerebrales y especialistas le han dicho que lo mejor era que se retirara del boxeo, pues los golpes que recibe podrían acarrearle graves problemas.

“Me sometí a un escaneo cerebral antes de comenzar a boxear y el médico me dijo que había una falta de flujo sanguíneo debido a las conmociones que sufrí en varias áreas del cerebro durante mi carrera en el fútbol americano”, dijo a Graham Bensinger.