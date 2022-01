Miguel Herrera sentencia a Carlos Salcedo

Miguel Herrera volvió a ser claro con el caso de Carlos Salcedo: “No voy a tener a un jugador que esté pensando en otros equipos”.

El “Piojo”, técnico del Club Tigres, indicó que el caso con Carlos Salcedo está cerrado, y a pesar de que le reconoce su calidad: “Quiero gente que se mate por la camiseta, y que se entregue al máximo, no que esté pensando en otras cosas”.

Salcedo fue separado del equipo para este juego ante el Club Universidad Nacional, para que arregle su contratación con el Toronto F.C. “Es un gran jugador, sí hay una oferta por él, pero no puedo pensar en un jugador así. Al inicio estuvo metido, luego vinieron las ofertas y hubo desconcentración”, indicó MIguel Herrera.

Espera que esta semana se cierre todo, “si se va bien, y si no, ya le dije: ‘Te olvidas en que quieras salir y te metes en el equipo. Pero lo bueno es que ya llegó Igor (Lichnovsky) , y veremos cómo se acopla al equipo”.

Miguel Herrera (Omar Martinez / Mexsport)

Miguel Herrera menosprecia a Club Universidad Nacional

Sobre el triunfo del Club Tigres ante Club Universidad Nacional, Miguel Herrera indicó que la clave fue la preparación física.

“Terminamos mejor que los Pumas, así que destaco mucho a mi equipo, ellos estaban al final con calambres. Jugar aquí (Ciudad de México) a esta altura, es difícil, pero terminamos mejor que ellos”.

Resaltó que el orgullo los haya levantado después de estar abajo en el marcador: “Ahí vamos, es una cancha muy difícil por el horario, por la altura. No bajamos los brazos, empatamos y no nos conformamos, es un justo premio para lo que hicieron los muchachos”.

Sebastián Córdova (Twitter )

Sebastián Córdova, el protegido de Miguel Herrera

Finalmente, dijo que le tendrá toda la paciencia posible a Sebastián Córdova, al que dirigió en el América, porque conoce de su capacidad.

“Tiene tres partidos con sus compañeros. En este juego hizo buenos cambios de frente, tuvo un remate que le tapa (Alfredo) Talavera. No me voy a desesperar con Córdova, se está conociendo con sus compañeros, no tuvo juegos de preparación. Hicimos cambios porque queríamos cerrar con todo”.