Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, lanzó un fuerte mensaje a la Selección de futbol de México; considera que Gerardo ‘Tata’ Martino se tiene que hacer a un lado.

El ‘Piojo’ fue contundente en torno a la continuidad de Gerardo Martino en la Selección de futbol de México.

“Nos brinca a todos por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga”, aseveró Miguel Herrera.

“Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras” , agregó el ‘Piojo’ en entrevista para ESPN.

Este tema surge luego de que el técnico argentino no realizara el viaje para el encuentro ante la Selección de futbol de Honduras por un problema en una retina.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Miguel Herrera criticó el parado táctico de Gerardo Martino

Miguel Herrera considera que el 4-3-3 de Gerardo Martino no es el mejor en la Selección de futbol de México.

“Para mí, la adaptación a ese 4-3-3 no ha sido la mejor. Arrancaron muy bien, pero sabemos que la eliminatoria es desgastante, corres muchas circunstancias que no ves en los amistosos”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la decisión de ir a la Selección de futbol de México no pasa por él, sino por el Club Tigres.

Miguel Herrera (Omar Martinez / Mexsport)

Miguel Herrera, orgulloso de ser candidato para la Selección de futbol de México

Al igual que en 2014, Miguel Herrera suena para llegar a la Selección de futbol de México en calidad de “bombero”.

Ante la incertidumbre que se vive en la Selección Mexicana con Gerardo ‘Tata’ Martino, el ‘Piojo’ Herrera ha sonado para llegar al banquillo tricolor.

“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar”, declaró el ex técnico del Club América.

Sin embargo, enfatizó que mientras no exista ningún acercamiento, “mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí”.