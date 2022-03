Oribe Peralta revienta a los que critican la gestión de Gerardo Martino y se engancha con las respuestas de los fanáticos.

Y es que el ex futbolista defendió al Tata a través de su cuenta de Twitter asegurando que todos los que critican deberían postularse para dirigir al Tri.

“Si todos los entrenadores de Twitter somos mejores que el que está en turno, por qué no nos postulamos para dirigir a la Selección Mexicana”, escribió.

Dicho comentario no cayó para nada bien a los fanáticos quienes no se hicieron esperar y comenzaron a lloverle las críticas.

Pero el jugador no se quedó callado y respondió a sus detractores, pues los comentarios en su contra no paraban.

Si todos los entrenadores de Twitter somos mejores que el que está en turno, por qué no nos postulamos para dirigir a 🇲🇽?



🤔🤔 — Oribe Peralta (@OribePeralta) March 27, 2022

Oribe Peralta: Usuarios en redes sociales lo tunden

Y es que los fanáticos aseguraron que no necesitan dirigir al combinado para expresar su punto de vista.

“Es como cuando alguien opina de la violencia que existe en el país, y opina sobre ello verdad? Porque no te postulas para dirigir la seguridad del país? Todo mundo es libre de opinar de lo que le de su gana, aun sin ser experto en el tema Señor”.

“Mal comentario, Oribe. Es notable que la Selección tiene un nivel muy bajo, vive una crisis y el DT en turno, no hace nada. Si jugaste fútbol pero, creo que no por eso te da derecho a no respetar el punto de vista de otros. Creo que deberías analizar un poco mejor”, se lee en Twitter.

Oribe Peralta. (Victor Posadas / Mexsport)

Oribe Peralta y su retiro del futbol

Oribe Peralta anunció su retiro del futbol profesional con emotivo mensaje: “Hoy el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de las canchas”, dijo en un video.

El ex jugador salió de Club Chivas de cara al Clausura 2022 luego de haber sumado pocos minutos; en ese sentido el futbolista escogió el día de su cumpleaños para hacer oficial su retiro del futbol.