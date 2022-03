Cuando Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona juegan juntos en la Selección de Futbol de México, no han anotado gol en esta eliminatoria.

Vaya que el tema de la contundencia ha sido un problema en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de Futbol para la Selección de Futbol de México y este dato lo demuestra.

Siempre que Gerardo Martino ha mandado a estos tres atacantes al mismo tiempo a la cancha durante los juegos eliminatorios, ninguno ha podido hacer gol.

Pero esto no quiere decir que no hayan marcado, sólo que cuando los tres están en cancha, el gol no aparece a favor del equipo mexicano.

¿Cuántos goles ha marcado este tridente de la Selección de Futbol de México?

Entre los tres futbolistas al ataque de la Selección de Futbol de México (Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona), sólo han hecho cuatro goles en el Octagonal de la Concacaf.

Tecatito Corona

Sólo anotó en el empate 1-1 en la visita de la Selección de Futbol de México de la de Panamá el 8 de septiembre del 2021

Chucky Lozano

Su único gol en el Octagonal cayó el 10 de octubre del 2021 cuando el Tricolor venció 3-0 a la Selección de Futbol de Honduras en el Estadio Azteca.

Raúl Jiménez

El delantero del Wolverhampton Wanderers Football Club en la eliminatoria con la Selección Mexicana ha marcado apenas dos goles. Estas dos anotaciones fueron de penal.

El primero fue al 93′ el 13 de octubre del 2021 en el triunfo de México ante El Salvador 0-2.

El segundo fue en la cancha del Coloso de Santa Úrsula cuando el Tricolor venció 1-0 a la Selección de Futbol de Panamá el 2 de febrero del 2022.

Raúl Jiménez (Adrian Macias / Adrian Macias)

Los números de la Selección de Futbol de México en el Octagonal

La Selección de Futbol de México, luego de 13 partidos en el Octagonal suma: