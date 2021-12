Miguel Herrera lanza dardo contra la Selección de futbol de México, pues afirmó que, jugando como lo hace ahora, no pasará ni de fase de grupos en la Copa Mundial de Futbol Catar 2022.

Pese a que la Selección de futbol de México ha pasado de la fase de grupos de manera interrumpida desde la Copa Mundial de Futbol de Estados Unidos 1994 , Miguel Herrera auguró lo peor.

Y es que, según el Piojo Herrera, actual DT del Club Tigres, el Tricolor de Gerardo Martino no tiene los argumentos futbolísticos para pensar en un gran papel en Catar 2022.

Aunque eso sí, Miguel Herrera explicó que todo depende de la propia Selección Mexicana, misma que, dijo en entrevista con Telemundo, comenzó el proceso de Gerardo Martino de manera adecuada.

Asimismo, Miguel Herrera descartó un cambio de timón en la Selección de futbol de México, ya que él está a favor de la continuidad.

De hecho, Miguel Herrera criticó de manera severa la poca paciencia que existe para los entrenadores en el futbol mexicano.

Además, puntualizó que, pese a las recientes derrotas de la Selección de futbol de México, Gerardo Martino tiene buenos números en su gestión.

“Los números de Gerardo (Martino) son buenos, en México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra liga cortan a los técnicos, dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil”