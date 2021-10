México.- Miguel Herrera dice que Marcelo Leaño dirige al Club Chivas por su amistad con Amaury Vergara, quien es el dueño del equipo.

Previo al partido que enfrentará al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) contra el Club Tigres, Miguel Herrera, DT de los felinos, habló de Marcelo Leaño, entrenador rojiblanco.

Al respecto, Miguel Herrera, quien está viviendo su primer torneo con Club Tigres, explicó que Leaño llegó al codiciado banquillo de Chivas por su amistad con Amaury Vergara.

Aunado a ello, el llamado Piojo aseguró que, si Marcelo Leaño logra meter al Club Deportivo Guadalajara a la Liguilla, será un serio candidato a quedarse con el puesto, ya que por ahora es sólo interino.

“No lo sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Él tiene una gran relación con Amaury (Vergara), por eso está ahí. Entonces no sé, tendrá que ganársela Marcelo. Si se mete a la liguilla podría estar entre los candidatos para quedarse en el banquillo el siguiente torneo”

Miguel Herrera