Miguel Herrera dijo que “nunca” se candidateó a dirigir a la Selección de Futbol de México y advirtió que de ahora en adelante no volverá a hablar del Tricolor ni de su técnico.

El Piojo Herrera aseguró, antes del partido de la Selección de futbol de México ante El Salvador, que Gerardo Martino tenía que irse si no estaba al 100 por ciento de salud.

De igual forma, se dijo listo para agarrar el puesto de entrenador del Tri si era necesario, “pero antes tenían que hablar con la directiva de Tigres”. Ahora ha cambiado de opinión. ¿Quizá por regaño?

Miguel Herrera (Christian Chavez / Christian Chavez)

Miguel Herrera: “No me candidateé a la Selección de Futbol de México”

Miguel Herrera mencionó que no hablará más del tema Selección de Futbol de México y no aseguró que no se ofreció a dirigir al equipo, en caso de que Gerardo Martino hubiera sido despedido.

Cuando se le preguntó sobre el grupo que le tocó a México en la Copa Mundial de la FIFA, el Piojo dijo: “A ver, no hablaré más del tema Selección y aclaro que no me candidateo para nada, en ningún momento”.

“Felicito a los muchachos, a todos los miembros del cuerpo técnico y a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol por haber logrado el boleto al Mundial”, dijo.

“Si hay alguien que le va a México soy yo. Me da mucho gusto la clasificación empatando en primer lugar, decían que no había sido buena eliminatoria y ha sido muy buena”, agregó.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

Miguel Herrera: “Estoy muy a gusto en Club Tigres”

Finalmente, Miguel Herrera mencionó que está a muy a gusto por dirigir al Club Tigres, y que espera quedarse por mucho tiempo en el equipo de Monterrey.

“Me siento feliz en Tigres, mi familia está feliz en Monterrey y estoy muy agradecido con la directiva por la confianza que me han dado”.