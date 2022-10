Si Miguel Herrera se mantiene en el banquillo de Club Tigres, no podría estar presente en la planeación del equipo para el próximo torneo, pues viajará al Mundial de Qatar 2022 con una televisora.

Sin duda alguna, el fracaso de Club Tigres no tiene para nada contentos a los felinos, quienes han pedido en repetidas ocasiones que Miguel Herrera ya no siga al frente.

Sin embargo, sumándole más problemas a esto, es que Miguel Herrera se ausentaría durante casi un mes, pues irá a la competencia de la FIFA como parte del equipo de analistas de TUDN.

Cabe recordar, que el Mundial inicia el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre . No obstate, Club Tigres pariticpará en la Copa Sky, un torneo amistoso entre 10 clubes del futbol mexicano, entre ellos está el cuadro felino.

Aunque es un torneo amistoso, el Piojo Herrera tampoco estará presente en dicha competición, pues estará concentrado en otros proyectos alejados de su trabajo como director técnico en Tigres.

En caso de ser ratificado, Miguel Herrera no podrá estar disponible del todo para la planeación de Tigres rumbo al próximo torneo, porque se va de comentarista al Mundial.



Miguel Herrera luego de la eliminación de Club Tigres

Luego de que Club Tigres fuera eliminado por Club Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2022, Miguel Herrera fue muy claro y dijo que el equipo ya se hizo viejo para el futbol.

Incluso mencionó que la gente iba a estar molesta con él por tratar de rejuvenecer al cuadro felino.

“A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el futbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo y se molestan, pero a alguien le va a toca”, dijo.

