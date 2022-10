Miguel Herrera criticó las decisiones arbitrales luego de la eliminación de Club Tigres frente a Club Pachuca; pues el Piojo mencionó que aunque han metido quejas, los silbantes han perjudicado a su equipo.

Incluso, Miguel Herrera mencionó que no les iban a dar dinero a los silbantes con tal de que fueran justos y se dijo tranquilo con el trabajo que hizo el equipo.

“De nada sirve. Metes reclamaciones y te salen con lo mismo, no les vamos a regalar dinero. Salgo molesto por decisiones que no fueron correctas, pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre”,agregó en conferencia de prensa.

Sin embargo, reconoció que aunque tuvieron oportunidades claras, les faltó contundencia y eso derivó en el fracaso de no avanzar a la siguiente etapa, tal y como si lo hizo su acérrimo rival, Rayados de Monterrey.

“Terminamos recibiendo goles cuando no tendríamos que recibirlos, el equipo intentó, fue un torneo donde nos tuvimos la puntería, el equipo no fue contundentes”, dijo.

“En este torneo no tuvimos la contenencia que tuvimos en otros. Por eso es que hoy terminamos el torneo con mucho dolor, nos ganan por la posición en la tabla, creo que nos debemos sentir orgullosos de los muchachos que nos representan”,

Miguel Herrera habla del desempeño de Club Tigres

Asimismo, Miguel Herrera fue sincero y aceptó que en el cuadro felino urgen hacer cambios en la plantilla.

“La gente está triste y molesta porque eliminaron a su equipo, a mí me va a tocar o a otro el recambio, porque tratas de rejuvenecer el equipo, me va a tocar cambiarlos, sino es a mí al que venga, se tiene que dar”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que no va a renunciar, pues a pesar del mal resultado a lo largo del torneo trabajaron bien.

“Si quieres que traiga a Mauricio Culebro para que conteste eso, un técnico no lo puede contestar. Tengo contrato, estoy trabajando, si el equipo no hubiera mostrado nada, si no hubiéramos estado encima del rival, sí te diría que no me entendieron”, concluyó.

