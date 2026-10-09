México vs Jamaica se enfrentan en partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026. El pronóstico es victoria del Tricolor.
México vs Jamaica: Pronóstico del partido del Tricolor Femenil
México 3-0 Jamaica es el pronóstico del partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026.
Pronóstico: México 3-0 Jamaica.
México vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tricolor Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Jamaica el viernes 9 de octubre.
México
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Rebeca Bernal y Nicolette Hernández
- Mediocampistas: Karla Nieto, Alexia Delgado y Maricarmen Reyes
- Delanteras: Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral
Jamaica
- Portera: Rebecca Spencer
- Defensas: Deneisha Blackwood, Allyson Swaby, Chantelle Swaby y Tiernny Wiltshire
- Mediocampistas: Drew Spence, Atlanta Primus, Jody Brown, Paige Bailey-Gayle y Kiki Van Zanten
- Delantera: Khadija “Bunny” Shaw
México vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor
México vs Jamaica se enfrentan en partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026. El juego es el viernes 9 de octubre, 19 horas, por ViX y YouTube.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Viernes 9 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes
- Transmisión: ViX y YouTube