Ha llegado el fin de semana en que las ligas del viejo continente se ponen en marcha, por lo que algunos futbolistas mexicanos tendrán actividad desde hoy con sus clubes en una nueva temporada en Europa.

Por ello, aquí te contamos en qué partidos de este fin de semana en Europa podrás observar a jugadores mexicanos.

Premier League - Inglaterra

Raúl Jiménez: Leeds United vs Wolverhampton Wanderers Football Club (sábado 6 de agosto a las 9:00 horas). *El delantero se recupera de una lesión, por lo que es probable no verlo ni en la banca con los Wolves.

Santiago Muñoz: Newcastle United FC vs Nottingham Forest FC (sábado 6 de agosto a las 9:00 horas)

Raúl Jiménez (AP )

Eredivisie - Países Bajos

Edson Álvarez - Fortuna Sittard vs Ajax de Ámsterdam (sábado 6 de agosto a las 9:30 horas)

Erick Gutiérrez - PSV Eindhoven vs Emmen (sábado 6 de agosto a las 13:00 horas)

En el caso de Santiago Giménez, es poco probable que vea actividad al menos este fin de semana, pues cabe recordar que hace algunas horas terminó por arreglar el tema de la visa de trabajo para poder comenzar a ver actividad con su nuevo equipo.

Primeira Liga

Diego Lainez: Sporting Clube de Braga vs Sporting Lisboa (domingo 7 de agosto a las 12:00 horas)

Otros camponatos

A esta lista faltan nombres cono Andrés Guardado, Jesús Manuel Corona, Marcelo Flores, Hirving Lozano e incluso Orbelín Pineda.

La situación con ellos es que sus campeonatos aún no comienzan.

La Liga de España, la Serie A de Italia o la Súper Liga de Grecia tendrán actividad aún pero de amistosos, pues su temporadas comenzarán el siguiente fin de semana, es decir, a mediados del mes de agosto.

Cabe recordar que las ligas tendrán un parón más largo a finales del año, con el objetivo de que las selecciones nacionales lleguen en tiempo y forma a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, que se disputará entre noviembre y diciembre de este año.

