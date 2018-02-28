Tras seis años de sequía sin una victoria mexicana en el Abierto de Acapulco, esta noche Renata Zarazúa le volvió a dar una victoria a México en su propio certamen, esto tras derrotar en dos sets con parciales de 6-3 y 6-4 a la checa Kristyna Pliskova.

Con gran apoyo desde las gradas con gritos de “México, México”, “Vamos, Renata”, la jugadora de 20 años salió a la cancha con mucho coraje y sobre todo con una gran efectividad en su saque, con lo que consiguió, en un hora con 18 minutos, derrotar a la tenista checa, número 77 del mundo.

“El año pasado me quedé con ganas de volver a competir e intentar ganar. Desde mi pretemporada quise ganar aquí, pero no estoy satisfecha, quiero seguir y ganar la siguiente ronda”, dijo Zarazúa en conferencia de prensa posterior al partido.

La última mexicana que había conseguido una victoria en territorio nacional fue Ximena Hermoso, quien lo hizo en el certamen de 2012; anteriormente, Melissa Torres logró llegar hasta los cuartos de final en 2007.

Ahora la mexicana, clasificada como la número 253 del ranking mundial, enfrentará a la australiana Daria Gavrilova, número 26 del mundo que viene de derrotar a la estadounidense Madison Brengie.

Con información de Mediotiempo.