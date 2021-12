Matador Hernández pide el regreso del Chicharito a la Selección de futbol de México, la cual se está peleando su boleto a la Copa Mundial de Catar 2022.

En su intervención en la final de la Copa Asiática de Naciones, el Matador Hernández aseguró que en la Selección de futbol de México deben de estar los mejores jugadores.

Es por ello que pidió aprovechar el buen momento que atraviesa el Chicharito Hernández, quien hizo 17 goles en los 21 partidos que disputó en la pasada temporada de la MLS.

Chicharito Hernández (Mark J. Terrill / AP)

“Hay que aprovechar el momento futbolístico de un jugador y más de Javier, quién es y que ha demostrado ser un referente histórico de nuestra Selección”, dijo Luis Hernández.

Pero asimismo reconoció que si Javier Hernández no le aportada nada positivo al grupo, lo mejor es que siga relegado.

“Si no está metido y comprometido, y no digo que no lo esté porque no sé qué pase ahí adentro. Si no se hace equipo. Si no hace grupo o comulga con las mismas personas y el propio entrenador, no va a funcionar”, añadió Matador Hernández.

Matador Hernández apuesta por lo colectivo en Selección de futbol de México

"Matador" Hernández (Mexsport)

Más allá de si es llamado o no el Chicharito Hernández, el famoso Matador apeló a que se priorice lo colectivo en la Selección de futbol de México.

Y es que Luis Hernández explicó que la Selección de futbol de México no cuenta con una súper estrella como lo podría ser Lionel Messi para Argentina .

De ahí que lo más importarte para Luis Hernández es que se trabaje en el aspecto grupal a través de los partidos amistosos.

“Queremos que a nuestra Selección le vaya bien… nosotros debemos de tener lo colectivo para México, y eso colectivo lo tenemos que hacer en partidos de preparación”, terminó diciendo el Matador Hernández.