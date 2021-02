Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, recordó la vez que André-Pierre Gignac le clavó un gol en un partido amistoso entre Alemania y Francia.

México.- Manuel Neuer habló sobre André-Pierre Gignac en la conferencia de prensa previa a la Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021, en la cual su equipo el Bayern de Múnich enfrentará al Club Tigres.

Aunque dijo que Club Tigres basa su funcionamiento en lo colectivo y no en lo individual, Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, pidió tener especial atención en André-Pierre Gignac, delantero estrella de los felinos.

Incluso el portero bávaro recordó la vez que Gignac le anotó gol en un partido amistoso entre la Selección de Alemania y Francia. Cabe señalar que en dicho cotejo, que se llevó a cabo en noviembre de 2015, el “Bomboro” hizo el segundo gol para los galos.

“Tenemos malos recuerdos de Gignac. Pero bueno, ahora jugamos con el club no con la Selección. Pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo de todo el equipo, obviamente es importante detener a los extremos de Tigres. Trataremos de alejar a Gignac del área de penal y que no caiga muy cerca, no darle oportunidades de gol” Manuel Neuer

🗨 @Manuel_Neuer sobre @TigresOficial:



"Se han clasificado por méritos propios a la final, juegan muy bien.

Estamos muy motivados. Tenemos que hacer nuestro juego, mantener un ritmo elevado y sacar nuestro estilo".#FinalMissi6n #MiaSanMia pic.twitter.com/oMUzW691uo — FC Bayern München Español (@FCBayernES) — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 10, 2021

Manuel Neuer: “En la Liga MX no están acostumbrados a nuestro ritmo”

En el análisis de Manuel Neuer, ganador de dos Champions League con el Bayern de Múnich, las máximas virtudes del Club Tigres se encuentran por las bandas y en la eficacia de André-Pierre Gignac.

De ahí que en la Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021 su equipo intentará ejercer una presión y un ritmo alto , al cual, dijo, los equipos de la Liga MX como los Tigres no se encuentran acostumbrados.

Dice Neuer que en México no estamos acostumbrados al ritmo y la intensidad del fútbol alemán... Quiero ver cómo se va a despertar después de que el Tuca le aplique un somnífero al partido con 300 toques laterales, como lo hace aquí en la liga 🤣🤣 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) February 10, 2021

Pese a este señalamiento, Neuer dejó en claro que los universitarios llegaron al encuentro definitivo del Mundial de Clubes por méritos propios y gracias su extraordinario rendimiento colectivo.