Luis Olivas estaría fuera un mes por esguince de segundo grado que sufrió en el Clásico Nacional.

El jugador rojiblanco quedó tendido en el césped y no pudo contener el llanto, salió como pudo cuando el primer tiempo estaba por finalizar y no regresó para la segunda mitad.

Las alarmas se encendieron en el Estadio Akron, pues estaban preocupados por la gravedad de su lesión.

Sin embargo, este lunes el parte médico informó que sufrió un esguince de segundo grado por lo qu e estará de 3 a 4 semanas fuera y todo dependerá de su evolución.

“En el choque que tuvo en un tiro de esquina, Luis sufrió una lesión en la rodilla izquierda; después de hacerle la pertinente resonancia, por fortuna los ligamentos no se rompieron y el resultado de la valoración fue un esguince de segundo grado en el ligamento colateral medial. El pronóstico para su vuelta a la competencia es de 3 a 4 semanas, dependiendo de su evolución”.

🏥 Reporte médico de Luis Olivas ⬇️https://t.co/ar3a81IOYU — CHIVAS (@Chivas) March 14, 2022

Clásico Nacional sin goles

El Clásico Nacional se llevó a cabo en el Estadio Akron, sin embargo para muchos careció de acción y emociones pues terminaron empatando con el marcador en ceros.

Ninguno de los dos equipos se hizo daño, pero al menos ese punto le sirvió a los azulcremas para estar en el penúltimo lugar de la tabla.

Por su parte, Club Chivas se mantiene en el noveno puesto con solo una victoria en lo que va del Clausura 2022.

Luis Olivas (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Club Chivas en el Clausura 2022

No es un secreto, que Club Chivas no atraviesa por un buen momento. Sin embargo, Michel Leaño no pierde la esperanza de calificar a liguilla de manera directa.

“Nuestro objetivo primario es calificar a la Liguilla y ya estando en Liguilla, pelear el campeonato. Estamos en ese camino, estamos apuntando a calificar y seguimos pensando que podemos hacerlo de manera directa”, dijo.