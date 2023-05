Canelo Álvarez estuvo presente en el Museo de Cera de la Ciudad de México para develar su figura en homenaje a su brillante trayectoria, dónde fue cuestionado sobre si Luis Miguel estaría en una de sus peleas.

Bien es sabido, que las peleas de Canelo Álvarez son un auténtico espectáculo, pero no solo por el combate mismo, sino por el show que rodea la presentación y entrada del pugilista; Luis Miguel sería el sueño de muchos fanáticos.

En ese sentido, Canelo Álvarez confesó que ve complicado que el cantante esté en una de sus peleas en un futuro próximo, por todos sus compromisos pero no lo descarta.

“Es complicado creo que ahorita, con todo es complicado para Luis Miguel estar pero no hay que descartarlo”, aseguró

Sin duda alguna, para el tapatío sería muy especial que Luis Miguel estuviera presente pero en un futuro se podrían dar las cosas.

Canelo Álvarez orgulloso de ver su escultura de cera 🥊💥 pic.twitter.com/FOa8JdknKK — SDP Deportes (@sdpdeporte) May 25, 2023

Canelo Álvarez sobre una posible película de su vida

Asimismo, Canelo Álvarez mencionó que no descarta la posibilidad de hacer una película pero por el momento eso no lo tiene contemplado.

“Si me han ofrecido documentales, una serie en Netflix pero todavía no es momento, no me siento cómodo todavía para hacerlo, creo que para todo hay tiempo y llegará en su momento”, aseguró.

Por otro lado, dijo lo que le gustaría transmitir en una serie o documental sobre su vida:

“Si llego a sacar una serie lo que quiero transmitir, es cómo es que pasé todo mi recorrido para llegar a donde estoy y que la gente se motive, los niños, los adolescentes se motiven, que en cualquier parte que sean, se pueden lograr muchísimas cosas”, agregó.

Canelo Álvarez quiere seguir haciendo historia

Canelo Álvarez tiene muy claros sus objetivos, seguir haciendo historia, ya lo hizo recientemente en Guadalajara, en el Estadio Akron pero pretende seguir rompiendo récords, pues tiene mucho por recorrer.

“Seguro haciendo historia, hay muchas cosas qué hacer todavía, ya lo hice en Guadalajara”, aseguró.

