Canelo Álvarez no deja de sorprender, así que este viernes durante el torneo No Golf No Life, el boxeador mexicano se tomó una foto especial con un grupo de albañiles que trabajaban en el lugar.

En otra gran muestra de humildad por parte del Canelo Álvarez, quien para ese momento había tenido muchas actividades relacionadas al torneo, no dudó en tomarse una foto con los albañiles.

En un video que circula en la redes sociales, se aprecia la manera en que Álvarez se acerca sonriente a los albañiles para inmortalizar el momento.

Poco le importó al Canelo que estuviera en pleno desarrollo el torneo de golf, y respondió de manea amable a la petición de los albañiles para tomarse una foto con él.

“Una foto, Canelo, una foto”, le gritaron los albañiles; y el Canelo les respondió: “Pónganse todos ahí, todos”, sellando un gran momento, que fue aplaudido por los presentes.

Albañiles dejan la construcción para tomarse una foto con el Canelo @AztecaDeportes @Canelo pic.twitter.com/GNTLHh9PBX — Ashley Gm (@ashleygme) May 19, 2023

El golf en la vida del Canelo Álvarez

Este viernes comenzó el torneo No Golf, No Life en el Estado de México, y el Canelo Álvarez, organizador del evento, tuvo como gran invitada a la 27 veces campeona del LPGA Tou r, la mexicana Lorena Ochoa.

Su encuentro fue compartido en redes sociales, videos en los que se aprecia al Canelo Álvarez saludar a Lorena Ochoa, dándose un abrazo y conversando brevemente.

Al respecto, el Canelo Álvarez señaló que la organización del torneo de golf tiene una causa benéfica para ayudar directamente a la fundación creada por Lorena Ochoa.

Cuestionado acerca de si le gustaría dedicarse al golf de manera profesional, el Canelo Álvarez aceptó que es muy difícil empezar en este momento.

“De querer pues claro que quiero, todos los golfistas quieren estar en el PGA, pero la verdad es que el golf es un deporte muy difícil”, señaló el boxeador tapatío.

¿Cuándo regresa al ring el Canelo Álvarez?

Después de vencer a John Ryder en Guadalajara, el Canelo Álvarez reveló que luego de dos semanas de vacaciones aislado de todo lo relacionado al boxeo, ya planea su vuelta al ring.

Y en su mente, la prioridad es cerrar una revancha para enfrentarse en septiembre con Dmitry Bivol, quien hace un tiempo venció al campeón mexicano.

“Mi objetivo es la revancha con Bivol, pero veremos cómo se comporta. Si se complican las negociaciones, hay muchas peleas interesantes y queremos la más importante para la afición”, sentenció el Canelo Álvarez.

